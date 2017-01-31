جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول أزمة سوريا

أفاد مراسل "الحدث" بانعقاد جلسة مغلقة بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، يستمع فيها الأعضاء إلى تقرير من المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول الخطوات المقبلة، والتي ستقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

وبحسب مراسل "الحدث"، من المتوقع أن يقوم دي ميستورا خلال هذه الجسلة بطلب تأجيل مفاوضات جنيف إلى أواخر شهر فبراير/شباط المقبل.

إلى ذلك، وزعت روسيا بيانا صحافيا على أعضاء مجلس الأمن، يرحب بالاجتماع الدولي في أستانا عاصمة كازاخستان يومي ٢٣-٢٤ يناير/كانون الثاني.

ولكن من غير الواضح حتى هذه اللحظة فيما إذا كان سيوافق جميع أعضاء المجلس عليه، وإذا لم يوافقوا جميعا فلن يتم إصداره بالتالي.