داعش يحتجز 20 نازحاً بينهم نساء شمالي العراق

أعلن ضابط في الشرطة العراقية، مساء السبت، أن تنظيم "داعش" احتجز نحو 20 نازحاً بينهم نساء من ناحية "الزاب" جنوبي مدينة كركوك شمالي البلاد.

وفي تصريحات للأناضول، أوضح النقيب حامد العبيدي، إن "معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تؤكد إقدام عناصر داعش الإرهابي على احتجاز نحو 20 شخصا من قرى ناحية الزاب جنوبي كركوك، بينهم نساء، خلال محاولتهم الفرار من مناطقهم التي يسيطر عليها التنظيم إلى مناطق شمالي محافظة صلاح الدين القريبة سيرا على الإقدام".

وأضاف العبيدي أن "مسلحي التنظيم نقلوا المحتجزين إلى مركز أمني يشرف عليه التنظيم وسط الناحية واتهمهم بمحاولة ترك أرض الخلافة والتوجه إلى مناطق الكفار حسب تعبير إرهابيي التنظيم".

ولا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على جيب كبير في جنوب غرب محافظة "كركوك" وتضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، بينما تسيطر قوات البيشمركة (جيش الإقليم الكردي شمالي العراق) على بقية أجزاء المحافظة منذ فرار قوات الجيش العراقي إثر اجتياح مسلحي "داعش" لشمالي وغربي البلاد صيف عام 2014.

وعلى مدى الأشهر الماضية شن مسلحو "داعش" هجمات عنيفة انطلاقا من قضاء "الحويجة" على كركوك ومحافظة ديالى المجاورة.

وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

