العراق.. حراك سياسي للتوافق على الإصلاح

أعلنت مصادر سياسية عن لقاءات مشتركة عقدت مؤخرا بين التيار الصدري والحراك المدني وإئتلاف الوطنية إنتهت بالتوافق على الإصلاحات السياسية وضرورة تشكيل إئتلاف عابر للطائفية.

ويميل الحراك السياسي في العراق إلى تشكيل إئتلافات جديدة قد تحافظ على تمثيل الأحزاب في البرلمان والحكومة.

ولعل أبرزه تظاهرة أتباع التيار الصدري قرب أسوار المنطقة الخضراء التي أتت أكلها لتغيير المفوضية العليا للإنتخابات المتهمة بالفساد والإنحياز الطائفي لأحزاب متنفذة بعد عملية استجواب ستجري داخل قبة البرلمان.

وسيساعد تغيير المفوضية بأخرى معتدلة وحسب مصادر برلمانية، على تسهيل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات قريبا وتحسم السجالات السياسية والحكومية بشأنها.

الأمر الذي شجع الكتل الحزبية وحسب مصادر مطلعة على إجراء تشاورات تمهيدية لتشكيل إئتلافات جديدة قد تتنافس على رئاسة الحكومة.

دارت أبرزها بين الكتلة الصدرية والحراك المدني ورئيس إئتلاف الوطنية أياد علاوي قد تنتهي الى تشكيل إئتلاف سياسي جديد عابرا للطائفية وينشد الإصلاحات قبيل الإنتخابات البرلمانية التي ستجري مطلع العام المقبل.

لكن بعض المصادر من الوطنية أبدت مخاوفها من تدخلات خارجية قد تحول دون أكتمال المشروع السياسي كما حصل في البرلمان مؤخرا فيما أشار البعض أن المشروع قد يطلق رسيما وفقا للمتغيرات السياسية.

