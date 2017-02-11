العراق: 7 قتلى و320 جريحاً في احتجاجات الصدريين

قالت الشرطة العراقية إن 7 أشخاص قتلوا في التظاهرات التي نظمها أتباع التيار الصدري في بغداد للمطالبة بإجراء إصلاحات وتغيير مفوضية الانتخابات. فيما أصيب 320 بجروح حسب محافظ بغداد.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق من نهار اليوم بحدوث إصابات في المواجهات التي جرت بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب المنطقة الخضراء في بغداد، وتحدثت الأنباء عن سقوط قتيل.

وقال مراسل الحدث إن قوات الأمن العراقية قامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء.

وانطلقت التظاهرات للمطالبة بإجراء إصلاحات وتغيير مفوضية الانتخابات، بعد تدفق الآلاف من أتباع التيار الصدري من المحافظات الجنوبية إلى بغداد بناء على دعوات زعيم التيار مقتدى الصدر .

وكانت الشرطة العراقية قطعت عدداً من الطرق المحيطة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من أجل تأمين المكان.

من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اسِربست مصطفى، في وقت سابق إن الدستور والقانون هما أساس المؤسسات العراقية، مضيفاً أن تغيير المفوضية أو تعديل قانونها يجب أن يتم عن طريق تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان، الذي هو الجهة التشريعية المختصة بذلك، بحسب القانون محذراً من تحشيد الشارع.

وبدأ أنصار الصدر بالتوافد من محافظات الجنوب إلى ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الجمعة، تلبية لدعوة زعيمهم بتنظيم مظاهرة "مليونية" تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها قبل إجراء أي استحقاق قادم.

وحمل المتظاهرون السبت، لافتات كتب عليها "مفوضية أوصلت غير الأكفاء للحكم لابد من تغييرها"، و"المفوضية التي جاءت بها الأحزاب لابد من تغييرها."

وهتف المحتجون ضد "الفساد والفاسدين" في الحكومة والبرلمان، وطالبوا بمحاكمتهم.

من جهتها، أغلقت قوات الأمن، الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تبعد عن الساحة أقل من كيلومتر، وفرضت إجراءات مشددة في محيط المنطقة التي تضم مقار الحكومة والبرلمان، تحسباً من تكرار عملية اقتحامها كما حصل في صيف العام الماضي.