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الحدث العراق

الأمن العراقي يتأهب في مواجهة تظاهرات مرتقبة

المصدر: الحدث.نت
تظاهرات للصدريين في بغداد يوم 11 فبراير
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دخلت القوات الأمنية في بغداد حالة الإنذار القصوى وسط قطع جسور العاصمة وعدد من الطرق تزامنا مع تظاهرات مرتقبة في ساحة التحرير بإطار تشييع رمزي لضحايا السبت الماضي الذين سقطوا في تظاهرات دعا إليها الصدر، وإقامة خيم عزاء في ساحة التحرير لمدة 3 أيام.

وترقبت إدارة المرور أن يشهد يوم الثلاثاء ازدحاما شديدا مع قطع جسر الجمهورية والسنك وساحة التحرير والطرق المؤدية لها.

من جهتها، أصدرت "اللجنة التنسيقية العليا" المرتبطة بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعليمات للذين سيشاركون بمراسم تشييع ضحايا الاحتجاج، وطلبت منهم الابتعاد عن أي تصعيد أو عنف، والتعاون مع قوات الأمن.

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#العراق, #تظاهرات, #بغداد, #العاصمة

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