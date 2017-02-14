العراق.. ترقب لاحتواء الأزمة الصدرية

أفاد رئيس كتلة الأحرار التيار الصدري في البرلمان بعقد لقاءات مشتركة مع عدد من الكتل والأحزاب السياسية للخروج بتوافق مشترك مع مطالب التيار الصدري حول تغيير مفوضية الإنتخابات واستئناف مشروع الإصلاحات.

ولا يزال التيار الصدري وحسب رئيس كتلة الأحرار في البرلمان ضياء الأسدي ينتظر قرار رئاسة المجلس لتحديد موعد استجواب المفوضية العليا للإنتخابات بعد استيفاء الشروط القانونية فيما عزا بعض النواب التأخر بسبب ضغوطات تمارسها أحزاب متنفذة.

تغيير المفوضية ووفقا للأسدي هو أحد المطالب الثلاثة التي حددها التيار الصدري وتتضمن تغيير قانون انتخاب مجالس المحافظات واستئناف مشروع الإصلاح الحكومي بتغيرات وزارية حقيقية.

الأسدي أضاف أيضا أن ممثلي التيار حصلوا على توافق عدد من الكتل والأحزاب السياسية خلال الثمان والأربعين ساعة الأخيرة حول محاربة الفساد ومطالبة الحكومة باستئناف مشروع الإصلاحات المتوقف وتغير مفوضية الإنتخابات.

من جانب آخر أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش عن قلقه البالغ من التهديدات التي تلقاها أعضاء في مفوضية الانتخابات مؤخرا ، داعياً المفوضية الى الاستمرار بعملها والتهيئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.. موقف دفع كتلة الأحرار البرلمانية لتقديم احتجاجا رسميا للمبعوث الأممي..

