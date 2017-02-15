كتلة الصدر: كلام العبادي تنصل مما حدث للمتظاهرين ببغداد

اتهم النائب عن التيار الصدري عقيل عبد الحسين، الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتنصل مما حدث للمحتجين في مظاهرات بغداد يوم السبت الماضي، مطالباً بالكشف عن المتورطين بإطلاق النار.

يأتي هذا في أعقاب دعوة العبادي العراقيين إلى عدم الانجرار نحو اقتتال داخلي، ومطالبته القوى السياسية والشعب العراقي بدعم القوات العراقية في حربها ضد داعش.

كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري

إلى ذلك، رفعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مذكرة احتجاج إلى الرئاسات الثلاث وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ضدَ من استخدم القوة والذخيرة الحية بحقِ متظاهري السبت.، الذين توافدوا إلى قلب بغداد، للمطالبة بتغيير القانون الانتخابي ولجنة الانتخابات.

ودعت الأمانة العامة للكتلة في رسالة الاحتجاج، إلى تحمل الجهات المعنية مسؤولياتهت القانونية ، والأخلاقية بالتحقيق .

وذكر بيان الكتلة الصدرية أنه تمت مطالبة الأمم المتحدة بضرورة حماية المتظاهرين وإجراء تحقيق سريع في الإجراءات والممارسات التعسفية لقوات الامن العراقية خلال التظاهرات وخاصة استخدام الذخيرة الحية ودعت الكتلة أيضا الأمم المتحدة الى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتحقيق فيما جرى وإحالة المعتدين إلى القضاء.



