نائبة عراقية: مدنيو الساحل الأيمن للموصل أسرى لدى داعش

طالبت النائبة عن نينوى فرح السراج، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالإسراع في تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل لانقاذ المدنيين الذين هم أسرى بيد تنظيم داعش.

وقالت السراج في بيان صحفي؛ إن الوضع الإنساني للمدنيين في الجانب الأيمن كارثي وسيء جداً، نتيجة نقص الغذاء ما ينذر بكارثة وشيكة وخاصة الأطفال وكبار السن.

وطالبت أيضاً بضرورة عودة النازحين إلى مناطقهم والعمل لمرحلة مابعد داعش واستغلال الثقة المتبادلة بين المدنيين والقوات المشتركة.

كما كشفت السراج تلقيها شكاوى من قبل المواطنيين في المناطق المستعادة في نينوى تعمل على التحقق منها تفيد بقيام بعض العناصر الأمنية والعسكرية بابتزار المواطنيين وأخذ مبالغ مالية ضخمة منهم بعد اعتقالهم دون وجه حق ومن ثم اطلاق سراحهم.

