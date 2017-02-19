قوات التحالف تقصف داعش في غرب الموصل

نقل مراسل الحدث عن مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف الدولي والمدفعية العراقية بدأت منذ مساء السبت قصفا عنيفا على الساحل الأيمن من الموصل استهدف منصات صواريخ #داعش في مناطق مختلفة تمهيدا لبدء القوات العراقية المشتركة هجوما واسعا من عدة محاور وبإسناد مباشر من التحالف الدولي.



وقال التحالف الدولي إنه قواته دمرت مبنى في المجمع الطبي الرئيسي غرب الموصل يشتبه في أنه يضم مركز قيادة لداعش.

وعلى الجانب الإنساني، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق إن الهجوم على غرب الموصل قد يتسبب في نزوح ما يصل إلى 400 ألف مدني.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن إمدادات الغذاء والوقود تتضاءل هناك، حيث أغلقت الأسواق والمتاجر وندرت المياه وانقطعت إمدادات الكهرباء في عدد من الأحياء.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن سلاح الجو أسقط ملايين المنشورات على غرب #الموصل لتحذير السكان من أن معركة طرد تنظيم #داعش على وشك أن تبدأ، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات في التحرك في اتجاه المنطقة.

وجاء في المنشورات التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع، السبت، إن القوات بدأت في التقدم صوب غرب الموصل، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الوزارة في بيان أن "طائرات القوة الجوية العراقية تلقي ملايين المنشورات على الجانب الأيمن من مدينة الموصل التي تتضمن توجيهات وتوصيات إلى المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقية لتحرير مناطقهم وتحذير الدواعش لإلقاء السلاح والاستسلام قبل أن يواجهوا مصيرهم المحتوم على يد قواتنا".

كما طالبت منشورات أخرى المتطرفين بضرورة إلقاء أسلحتهم والاستسلام.