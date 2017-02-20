الموصل.. تحرير 17 قرية غرباً وتقدم نحو المطار

سيطرت القوات العراقية على 17 قرية في اليوم الأول للعملية العسكرية وسط تراجع لتنظيم #داعش . ووصلت القوات الأمنية الأحد إلى بعد خمسة كيلومترات جنوبي مطار الموصل.



وكان قائد عمليات نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله أكد في وقت سابق الأحد أن جميع القوات ستشترك في المعركة، موضحا أنها ستكون صعبة، ولكنها ستستغرق وقتا أقل من معركة #الساحل_الأيسر لمدينة #الموصل .

وتوقع يار الله أن تكون هناك خسائر بين المدنيين لأن المنطقة محصورة وضيقة، مضيفاً أن قوات مكافحة الارهاب المتمرسة بقتال المدن وحماية المدنيين هي من ستقتحم الساحل الأيمن للمدينة.

وأوضح أن داعش يستخدم جميع أساليبه لعرقلة تقدم القوات المشتركة، مؤكدا أن القوات العراقية تمرست على صد كل الاساليب القتالية للتنظيم.

صعوبة المعركة #غرب_الموصل

إلا أن صعوبة المعركة على ما يبدو تكمن في عدة معطيات، إذ يتعذر بحسب مراقبين على الدبابات والمدرعات التحرك في الشوارع والأزقة الضيقة لغرب المدينة، إلى جانب خطورة شبكة الممرات والأنفاق التي بناها التنظيم، والتي قد يستخدمها في عمليات الاختباء والقتال.

ولعل كل تلك المعطيات هي التي دفعت قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستيفن تاونسند، إلى وصف معركة الموصل بأنها ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم، فيما قالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق إن ما يصل إلى أربعمئة ألف مدني قد ينزحون بسبب الهجوم.

