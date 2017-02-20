زعيم التيار الصدري يطرح مشروعاً بشأن الموصل

طرح زعيم #التيار_الصدري مقتدى #الصدر الاثنين "مشروعاً بشأن الموصل" تضمن أكثر من 26 نقطة تركزت في مجملها حول الخطوات الواجب اتخاذها بعيد تحرير المدينة بقسميها الشرقي والغربي.

ولفت إلى ضرورة إغلاق جميع مراكز الفصائل المسلحة، على أن تكون مهمة مسك الأرض في المناطق المحررة والمتنازع عليها في يد الجيش العراق.

كما دعا إلى إقامة حوار سياسي بين مختلف الأطياف العراقية، وعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة.

وأشار إلى ضرورة التحقيق في مسألة سقوط #الموصل و #مجزرة_سبايكر، وإعلان النتائج التي توصلت إليها التحقيقات.