وزير الدفاع الأميركي: لسنا في العراق من أجل النفط

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم #ماتيس قبل أن يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل، الاثنين أن الجيش الأميركي ليس في #العراق "للاستيلاء على نفط أحد" ، لينأى بذلك بنفسه عن تصريحات الرئيس دونالد #ترمب الذي قال في تصريحات سابقة إنه كان على أمريكا أن تسيطر على نفط العراق بعد أن أطاحت بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003.

وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين تسافر معه أثناء مناقشة أهداف الرحلة "أعتقد أن جميعنا هنا في هذه الغرفة وكلنا في أميركا ندفع مقابل ما نحصل عليه من غاز ونفط وأعتقد أننا سنستمر في ذلك في المستقبل." وتابع "لسنا في العراق للاستيلاء على نفط أحد."

وقال ماتيس: "أريد أن أطلع على الوضع الحالي والسبيل الوحيد لذلك هو الحديث مع الناس الموجودين على الأرض."

كما أكد أن قواعد الاشتباك في العراق لن تتغير بتغير الإدارة الأميركية والقوات الخاصة لن تقترب من الخطوط الأمامية في غرب الموصل.

كما كشف عن تلقيه تطمينات من أن حظر السفر المؤقت الجديد الذي سيصدر قريباً عن الادارة الأميركية لن يتضمن العراقيين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأميركية.

وكان ماتيس ، وصل السبت إلى الإمارات، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه مهماته الشهر الماضي(يناير).