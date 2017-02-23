القوات العراقية تسيطرعلى مطار الموصل بالكامل

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، اليوم الخميس، أن #القوات_المشتركة تسيطر على مطار الموصل بالكامل.

وكان متحدث باسم #الجيش_العراقي ، أعلن في وقت سابق، أن القوات المشتركة دخلت #قاعدة_غزلاني بعد قتال عنيف مع عناصر تنظيم #داعش .

جاء ذلك بينما كشفت #الشرطة_الاتحادية أن قواتها سيطرت على مدرج #مطار_الموصل المدني.

وكانت قوات الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب بدآ صباح اليوم اقتحام المطار ومعسكر الغزلان جنوب غربي المدينة.

حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة على قرية اليرموك جنوب #الموصل، الواقعة بين البوسيف بمحيط المطار. كما استعادت قرية الخربة المحاذية لمطار الموصل.

ونفذ الطيران المروحي والحربي العراقي ضربات على القرى المتاخمة لمطار الموصل بجانب مناطق غرب معسكر الغزلاني، هذا وأفاد مراسل "الحدث" بسحب تنظيم داعش مقاتليه من أحياء في الموصل لزجهم في معركة المطار.

وقالت مصادر محلية إن معارك عنيفة تدور بمحيط مطار الموصل، وسط استغاثة يطلقها التنظيم عبر مكبرات الصوت لحث الشباب على القتال.

وأفاد مراسل "الحدث" بأن القوات العراقية اقتحمت منطقتي "تل الرمان" و "المأمون" بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، في وقت متزامن مع اقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني جنوب غربي المدينة.