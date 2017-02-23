وزير الخارجية الأميركي يبحث مع العبادي معركة الموصل

بحث رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي ، مع وزير الخارجية الأميركي، #ريكس_تيلرسون ، تطورات معركة الساحل الأيمن للموصل والدعم الدولي المقدم للعراق في سبيل #مكافحة_الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أكد فيه تيلرسون دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب، مشيدا بدور القوات العراقية، معتبرا في الوقت ذاته أنه تطور كثيرا وأصبح نموذجا ناجحا يمكن الاستفادة منه من قبل بقية الدول.

وأشار إلى سعي بلاده واستعدادها لدعم استقرار #العراق وإعادة بنائه من جديد.

بدوره أكد العبادي أن #معركة_الموصل تسير بوتيرة متسارعة رغم صعوبتها.