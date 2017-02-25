الموصل.. توغل غربا والمرحلة الأصعب للمدنيين لم تبدأ بعد

أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن قوات فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت الجمعة من السيطرة على منطقة "حاوي الجوسق الساحلي" جنوب الموصل، بعد عملية انطلقت من #مطار_الموصل .

وبحسب ضباط في وزارة الداخلية العراقية فإن #القوات_العراقية ماضية في تقدمها في أحياء غرب #الموصل على حساب #داعش . ومن بينها سلسلة تلال العطشانة.

المرحلة الأخطر للمدنيين

وكانت القوات العراقية نجحت في وقت سابق بالسيطرة على #معسكر_الغزلاني ، والتقدم باتجاه حيي تل الرمان والمأمون في غرب الموصل وواصلت التوغل في الشطر الغربي من الموصل يوم الجمعة بعد استعادة مطار المدينة، في حين حذرت وكالات إغاثة من أن المرحلة الأخطر في الهجوم على وشك أن تبدأ بالنسبة لمئات الآلاف من المدنيين.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 400 ألف مدني قد ينزحون بسبب الهجوم الجديد وسط نقص في الغذاء والوقود.

يذكر أن الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية قامت بتطهير المطار من القنابل والشراك الخداعية التي خلفها التنظيم الذي انسحب من مواقعه هناك يوم الخميس. وتخطط القوات الحكومية لإصلاح المطار واستخدامه قاعدة لطرد المتشددين من أحياء غرب الموصل وتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم.

في الوقت نفسه قصفت مقاتلات عراقية مواقع لداعش داخل سوريا يوم الجمعة وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة العراقية ضرب أهداف للمتشددين داخل سوريا..

"أجانب وأطفال ومعوقين"

إلى ذلك، كشف الفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد عمليات #نينوى أن تنظيم داعش يستخدم الأطفال والمعوقين لاستهداف القوات المشتركة بالأحزمة الناسفة.

وأضاف أن أغلب عناصر داعش الذين قاتلوا جنوب الموصل هم من الأجانب.