داعش يغلق الأزقة ويشدد قبضته على المدنيين غرب الموصل

في الوقت الذي لا تزال القوات العراقية تتوغل غربي #الموصل ، أفادت مصادر الحدث الجمعة بقيام داعش بغلق الطرقات وتشديد قبضته على المدنيين، منعا لهروبهم إلى الجانب الشرقي .

كما كشف سكان محليون محاصرون في الجانب الأيمن أن #داعش فرض حظرًا للتجول، وأن التنظيم عمد إلى قتل كل من يحاول الخروج من منزله حتى لشراء حاجاته الضرورية، كما يعدم من يحاول الهرب عبر نهر #دجلة إلى الجانب الشرقي من المدينة.

إلى ذلك، قال أحد السكان إن مقاتلي التنظيم ينتشرون في كل الأزقة وفتحوا غالبية البيوت على بعضها بحيث يتنقلون من زقاق إلى زقاق عبر هذه البيوت، كي لا يُستهدفوا من قبل طائرات التحالف الدولي والطيران العراقي.

