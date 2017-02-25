الجبير: السعودية على مسافة واحدة من كل العراقيين

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت، من بغداد إن #السعودية والعراق يواجهان آفة الإرهاب، وإن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، أن السعودية تتطلع إلى بناء علاقات مميزة مع العراق، وأن هناك رغبة في العمل معاً في الحرب على الإرهاب.

إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح"

واجتمع #الجبير لدى وصوله إلى بغداد بنظيره العراقي، إبراهيم الجعفري. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لحلحلة المشاكل التي تعاني منها عموم المنطقة.

كما أكد الجعفري أن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة، وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة، قائلاً: علينا أن نستحث الخطى ونستمر بالحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، لبناء علاقات قوية تكون مرتكزاً استراتيجياً لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة.

من جانبه، أكد الجبير أن هذه الزيارة تأتي لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، مشدداً على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار العراق.

إلى ذلك، كشف أن هناك رغبة للعمل على فتح منفذ "جميمة" بين العراق والمملكة، وبحث ملف تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين.

تعيين سفير للمملكة في العراق

كما التقى الجبير رئيس الحكومة العراقية #حيدر_العبادي . وتناول اللقاء حسب مراسل "الحدث" ملفات مكافحة الإرهاب والتعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات المنطقة.

وأفاد مراسل "الحدث" أن الجبير أبلغ السلطات العراقية تعيين سفير جديد للمملكة في العراق.

إلى ذلك، أكد الجبير دعم السعودية للعراق في محاربة الارهاب، مبديا استعداد المملكة لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب العبادي.