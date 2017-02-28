القوات العراقية تحاصر داعش في أحياء بجنوب الموصل

استعادت #القوات_العراقية_المشتركة أحياء في جنوب #الموصل تمثل معاقل مهمة لتنظيم داعش، فيما فرضت طوقا على الدندان الدواسة استعداد لاقتحامهما . كما سيطرت على الجسر الرابع الذي يمهد لعبور القوات من الساحل الأيسر إلى غرب المدينة، وفقا لقناة "الحدث، الثلاثاء.

ومع تواصل المعارك في جنوب الموصل، تميل الكفة فيه للقوات العراقية على حساب التنظيم الذي سحب أكثر مقاتليه الى منطقة الدواسة لتحصين دفاعاته أمام المجمع الحكومي.

واستعادت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في اليوم التاسع من المعارك، الاثنين، ما تبقى من حيي الجوسق والطيران بعد تدمير دفاعات #داعش وأسلحته الثقيلة التي نشرها وسط الحيين وأعاق تقدم القوات.

ولم تتوقف المعارك عند الحيين بل تقدمت القوات في مناطق تقع بين الجوسق وضفة نهر دجلة وتحديدا حي الدندان الموازي للدواسة. كما سيطرت القوات على الجسر الرابع الذي سيسهل عبور القوات والإمدادات من الجزء الشرقي للمدينة.

وبالتوازي مع تقدم تلك القوات، حقق جهاز مكافحة #الإرهاب هو الآخر تقدما جديدا ضد المتطرفين في حي المنصور وزاد من محاصرتهم في حي وادي حجر المجاور والذي تأخر في استعادته بسبب كثافة المدنيين هناك.

ويعجل تقدم القوات وتحطم دفاعات داعش الذي جاء بمساعدة الغطاء الجوي المكثف للتحالف من اقتحام القوات العراقية لمنطقة الدواسة التي تمثل أهم معاقل التنظيم يضم المجمع الأمني ويقع أمام المباني الحكومية وكلية الطب.