غرب الموصل.. داعش يحاصر 800 ألف مدني

أكدت مصادر أممية أن تنظيم داعش يستغل المدنيين كدروع بشرية في غرب #الموصل، وسط قلق أممي على حياة نحو 800 ألف مدني محاصرين بالداخل.

ومع تقدم #القوات_العراقية في الأحياء الجنوبية الغربية للموصل، تتزايد المخاوف على حياة آلاف من المدنيين في المنطقة، بحسب قناة "الحدث" الثلاثاء.

ويعاني نحو 800 ألف مدني من نقص حاد في المواد الغذائية والماء والكهرباء وغاز الطهي.

وتتوقع #الأمم_المتحدة نزوح نحو ربع مليون إنسان من تلك المنطقة مع تقدم القوات العراقية، ولكن عدم وجود ممرات آمنة قد يعيق عمليات النزوح ويبقي المدنيين تحت نيران الحرب.

من جانبها، أشارت تقارير منظمات إغاثية إلى أن المدنيين في مناطق نفوذ #داعش يأكلون مخلفات الطيور من البذور بسبب شح الطعام في المنطقة وغلاء سعره.

وفوق ضنك الحياة التي يعيشه سكان غرب الموصل، استغل داعش المدنيين كدروع بشرية للاحتماء من القصف الجوي.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن مسلحي داعش قاموا بحفر أنفاق تحت المنازل السكنية وتحويل المراكز الحيوية إلى قواعد عسكرية.