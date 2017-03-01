العبادي: خطة لتجنيب القوات الأمنية تجاذبات السياسة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي ، وضع خطة جديدة تضمن عدم تورط القوات الأمنية بالقضايا السياسية المحيطة بمعركة #الموصل.

واعتبر العبادي في تصريحاته الثلاثاء أنه لا توجد قوات برية أجنبية مقاتلة في العراق، موضحاً أن الدعم الوحيد الذي تتلقاه القوات العراقية يأتي من #التحالف_الدولي .

يذكر أن القوات العراقية تحقق تقدماً يومياً في معركتها في غرب الموصل، وقد تمكنت الثلاثاء من الاقتراب نحو المركز الأمني للمدينة غرباً. وأفاد مراسل "الحدث" في #العراق بأن القوات العراقية المشتركة وصلت إلى خط التماس عند حي الدوّاسة وسط الساحل الأيمن في #الموصل ، وهي المنطقة التي تضم المربّع الأمني للمباني الحكومية.

إلى ذلك، قال مسؤول في الإعلام العسكري العراقي الثلاثاء إن قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل، في هجومها لطرد مسلحي #داعش من آخر معقل لهم في المدينة. وقال المسؤول الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لرويترز "حاليا مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع."



