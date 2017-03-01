العراق.. استعادة مجمع المأمون غربي الموصل

اعلنت قوات مكافحة الارهاب ان قوات الرتل الغربي سيطرت على مجمع شقق المأمون جنوب غرب الموصل وعثورها على مقر قيادة لتنظيم"داعش" ومركز اتصالات فضلا عن مخازن للاسلحة والعتاد.

وأضافت أن قوات هذا المحور تقف على مشارف حي المنصور والشهداء بعد سيطرتها على تقاطع بغداد، فيما توغل الرتل الشرقي وهو المحور الثاني لمكافحة الإرهاب داخل حي وادي حجر عبر الطريق الرئيسي المعروف بطريق بغداد الذي يصل احياء جنوب الموصل بمركز المدينة.

وأكد الفريق الركن قاسم المالكي قائد الفرقة المدرعة التاسعة أن قواته تتقدم لقطع الطريق الرابط بين الموصل وقضاء تلعفرليتم عزل الموصل عن القضاء بشكل نهائي وقطع امداد تنظيم داعش من سوريا.

