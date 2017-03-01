الموصل.. قطع آخر منفذ للخروج من "معقل" داعش

أكد قائد عسكري وسكان الأربعاء أن الجيش العراقي قطع آخر طريق رئيسي للخروج من #الموصل ، معقل تنظيم #داعش ، وسيطر على طرق الوصول إلى المدينة من الشمال الغربي.

وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش لرويترز هاتفيا إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من "بوابة الشام" في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة. وتابع "نحن نسيطر الآن على الطريق والآن #بوابة_الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا."



إلى ذلك، قال سكان الموصل إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند "بوابة الشام" منذ أمس الثلاثاء.



ويربط الطريق الموصل بـ #تلعفر وهي معقل آخر لداعش على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.

استعداد لتوجه نحو المجمع الحكومي

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية من الموصل أن القوات العراقية تستعد لاقتحام حي الدندان القريب من المجمع الحكومي في الساحل الأيمن من المدينة.

وكشف ضابط في قوات الرد السريع لقت=ناة الحدث أن فرقة الرد السريع ستنطلق من أحياء الطيران والجوسق باتجاه المباني الحكومية لاستعادتها من داعش.

يأتي هذا بالتزامن مع توغل قوات مكافحة الارهاب والفرقة التاسعة المدرعة في أحياء " وادي حجز والمنصور " في الجزء الجنوبي والجنوب الشرقي في الموصل .

يذكر أن الفريق الركن عبد الأمير يار الله قائد عمليات نينوى كان أعلن في وقت سابق أن القوات المشتركة أحكمت طوقها للساحل الأيمن للموصل، مشيراً إلى أن التنظيم المتطرف أصبح محاصراً تماماً.



