هل يستثني ترمب العراق من قرار منع السفر؟

بعد كل الأنباء التي وردت الأسبوع الماضي عن تعديلات أو قرارات جديدة سيصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن #حظر_السفر إلى الولايات المتحدة لاسيما الدول السبع التي سبق أن حظر سفر رعاياها إلى أميركا، قالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم إن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة سيحذف #العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً مؤقتاً على السفر إلى الولايات المتحدة.



وأضافت الوكالة الثلاثاء أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية. وقالت إن الوزارتين حثتا #البيت_الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظرا لدوره الرئيسي في الحرب على تنظيم #داعش .



ومن المنتظر أن يوقع #ترمب الأمر الجديد اليوم الأربعاء. وعلقت محاكم اتحادية الأمر السابق.

يذكر أن ترمب اقترح ليل الثلاثاء في أول خطاب له أمام الكونغرس نظاما جديدا للهجرة مبنيا "على أساس الجدارة"، وأعطى كمثال على ذلك دولا تطبقه مثل كندا وأستراليا، مهاجما المهاجرين غير الشرعيين بشدة. وقال الرئيس الأميركي إنه يريد "أن يتخلى عن النظام الحالي للمهاجرين ، وأن يتبنى مكانه نظاما مبنيا على أساس الجدارة" التي ستسمح بحسب رأيه "بتوفير الكثير من المال". وأوضح "أولئك الذين يريدون الدخول إلى (أي) بلد، يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم ماليا. ومع ذلك، نحن في أميركا لا نفرض هذه القاعدة، الأمر الذي يستنزف الموارد العامة التي يعتمد عليها الأفقر بين مواطنينا".