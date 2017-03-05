مقتل 36 مدنيا في قصف على غرب الموصل

أفاد مراسل الحدث بمقتل 36 مدنيا معظمهم من النساء و الاطفال في قصف لم يعرف ان كان للتحالف او جراء المعارك الجارية بغرب الموصل مضيفا ان عدد الجرحى تجاوز 76جريحا.



الى ذلك كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود 12 مدنيا، يتلقون العلاج في مستشفيات أربيل، بعد تعرضهم لمواد يحتمل انها كيماوية قرب مدينة الموصل، تزامنا مع المعارك الدائرة لطرد داعش, منذ بداية شهر مارس الجاري.

وفي بيان لها اكدت المنظمة تفعيل خطة الاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير العلاج الآمن للمدنيين الذين تعرضوا للمواد الكيماوية الشديدة السُمية.



ووفقا للمنظمة فإن المصابين يعانون من أعراض تنفسية وجلدية.



