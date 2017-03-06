القوات العراقية تسيطر على جسر الحرية في الموصل

بعد اقتراب القوات العراقية الأحد من المجمع الحكومي في قلب الموصل وترجيح المراجع الأمنية السيطرة على المجمع اليوم الاثنين، أعلن مسؤول في الإعلام العسكري أن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرت صباح الاثنين على جسر الحرية في مدينة الموصل، والذي يؤدي إلى وسط المدينة الذي يسيطر عليه تنظيم داعش من الجنوب.

ويعد جسر الحرية، ثاني جسر في الموصل تؤمنه القوات العراقية بعد أن أمنت جسراً يقع إلى الجنوب في الهجوم الذي بدأ في الجزء الغربي من المدينة في 19 فبراير.

ودُمرت كل جسور الموصل الخمسة فوق نهر دجلة ولكن السيطرة عليها، وإصلاحها سيسهل الهجوم على داعش الذي يسيطر على الموصل الواقعة في شمال العراق منذ 2014.

كما يؤدي جسر الحرية مع جسر آخر (إلى الجنوب منه) إلى قلب المدينة القديم .

يذكر أن القائد العراقي العسكري المقدم عبد الأمير المحمداوي كان أعلن الأحد، أن قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة أوشكت على الوصول إلى المجمع الرئيسي للحكومة في الموصل، وهو هدفهم الرئيسي في الهجوم الرامي إلى طرد تنظيم داعش، مضيفاً أنه يتعين السيطرة على المجمع الذي يضم مجلس محافظة نينوى ومباني محافظة نينوى الاثنين.