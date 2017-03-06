الموصل.. 37 سيارة مفخخة أمام القوات العراقية

قالت مصادر عسكرية عراقية ان الجيش تمكن من احباط 37 هجوماً بسيارات مفخخة لداعش على محور الدندان و حي الدواسة.



وقالت غرفة عمليات الموصل أنّ جهاز مكافحة الإرهاب سيطر على حي الصمود وسط الموصل وتتقدم قوات مكافحة الإرهاب باتجاه حي المنصور الاستراتيجي.

وفي معلومات "للحدث" فإنّ الشرطة الاتحادية تستأنف معاركها على معاقل داعش في الدندان والدواسة والنبي شيت، وتدفع بقوات من فرقة النخبة الى حي العكيدات بدعم جوي من طيران الجيش ومدفعية الشرطة الاتحادية.



وأسفرت العمليات عن تدمير خط الدفاع الأول لداعش والتوغل في عمق المنطقة ومحاصرة مجمع المباني الحكومية رغم شراسة القتال.



وعلى صعيد آخر أفادت مصادر بمقتل 33 منتسبا سابقا للأجهزة الأمنية إثر قصف جوي "بالخطأ" نفذه التحالف الدولي على محطة القطار بالموصل.

