النجيفي: الحكومة لم تسخر الإمكانيات لخدمة نازحي الموصل

اتهم أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي الأمم المتحدة وحكومة العبادي بالتقصير تجاه أزمة النازحين، وطالب بسرعة تدراك المشكلة قبل حصول الكارثة وفق تعبيره.

وطالب النجيفي خلال مقابلة سابقة مع الحدث بعدم استخدام الأسلحة الثقيلة كالصواريخ والمدفعية داخل الموصل، حفاظا على أرواح المدنيين، ووصف الأمر بأنه خطير جدا.

وقال النجيفي إن الاستعجال باستعادة الموصل على حساب المدنيين أمر غير مقبول، داعيا القوات المسلحة إلى الاعتناء بالبنى التحتية والمدنيين في الموصل.

بدوره قال يوسف محمود مساعد المنسق العام للموضية العليا لشؤون اللاجئين ان أكثر من مئتين وخمسة عشر ألف عراقي نزحوا حتى الأن من الموصل.

وقال "توفر مفوضية اللاجئين مخيمات تكفى ما يقرب من اربعمئة ألف نازح في شرق وغرب الموصل، وحتى الآن أستقبلنا أكثر من مئتين وخمسة عشر ألف عراقي عاد ربعهم الى مناطقهم، كما نعمل مع وزارة الهجرة و المهجريين على توفير خيام لكل عائلة نازحة في مخيمات حمام العلي غربا وحسن شام شرقا".

هذا وتعمل المفوضية أيضا مع منظمات أخرى مثل برنامج الغذاء العلمي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الغذاء و المأوى للنازحين.



