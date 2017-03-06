في قرار جديد.. ترمب يستثني العراقيين من حظر السفر

أكدت مصادر في #البيت_الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب سيوقع أمرا تنفيذيا يستثني العراقيين من #حظر_السفر .

وقالت المصادر إن قرار حظر السفر الذي سيصدر في شكل أمر تنفيذي سيشمل مواطني 6 دول لمدة 90 يوما.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن العراق سيحذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشددي تنظيم #داعش.

والدول التي سيمدد الأمر الجديد حظر السفر على مواطنيها إلى الولايات المتحدة هي: #إيران و #الصومال و #ليبيا و #سوريا و #السودان و #اليمن.

وأضافت المصادر أن ترمب يعتزم توقيع الأمر التنفيذي الجديد اليوم، ويستثني هذا الأمر أيضا حاملي #البطاقات_الخضراء من حظر السفر.

