جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التداعيات الإنسانية بالموصل

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الإنسانية للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي حاليا لإستعادة السيطرة على الموصل شمالي البلاد من قبضة تنظيم داعش.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة أن روسيا هي التي دعت إلى عقد الجلسة التي ستشهد أيضا مناقشات بشأن استخدام داعش لأسلحة كيمائية ضد المدنيين العراقيين، وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين سيقدم إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن الأوضاع الإنسانية للمدنيين العالقين داخل غربي الموصل.



