معركة غرب الموصل.. داعش محاصر في 12 كيلومتراً

تستعد القوات العسكرية في #العراق لنصب جسور عائمة تصل ضفتي النهر في الموصل وتعيد التواصل بين الساحل الأيسر الذي تمت استعادته والساحل الأيمن الذي استعيد نصفه.

وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو #الموصل القديمة التي تضم المنارة والجامع التاريخي للمدينة وبذلك تكون تطوق القوات #داعش من جميع الجهات داخل مربع ضيق لا يتجاوز 12 كيلومترا مربعا.

إلى ذلك توالت عمليات إلقاء منشورات تطالب عناصر داعش بالاستسلام في المناطق المسيطر عليها.

من جهة أخرى، واصلت #القوات_العراقية المشتركة أمس الجمعة التقدم في القسم الغربي من مدينة #الموصل. وأوضح بيان لقيادة الشرطة الاتحادية أن قطعات الشرطة الاتحادية اقتربت من القوات الموجودة في المجمع الحكومي، وباتت على بعد 150 متراً فقط عن مرآب الموصل الرئيسي.

وتابع البيان أن الفرقتين الخامسة والسادسة والفرقة الآلية المدرعة وفرقة الرد السريع تستكمل تحضيراتها اللوجستية والقتالية تمهيداً للاندفاع والتقدم باتجاه أهدافها، بالتوازي مع تكثيف طائرات الشرطة الاتحادية المسيرة لطلعاتها الجوية فضلا عن قصفها عشرات الأهداف المنتخبة لعناصر #داعش.