العراق.. محافظ نينوى يطالب بإعلانها محافظة منكوبة

عقد مجلس النواب العراقي جلسة استماع لمناقشة أوضاع نازحي محافظة نينوى.



وخلال مداخلته طالب محافظ نينوى نوفل حمادي باتخاذ قرار باعتبار المحافظة منكوبة بسبب الوضع المأساوي للنازحين في المخيمات.



ووجود نقص في الأجهزة الطبية داعيا إلى صرف مبلغ مالي لدعم النازحين في المخيمات.



ودعا حمادي الى "صرف رواتب الموظفين وتعويض المتضررين وإعادة عناصر الشرطة المفصولين.



بدوره أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم "محمد الجاف" عن إعداد خطط من عدة محاور لمساعدة النازحين من المحافظة.



وأشار الجاف الى وجود فرق كبير بين نزوح الجانب الأيسر والأيمن.



موضحا أن الاسراع بعودة العائلات النازحة الى مناطقها يساهم بشكل كبير بانهاء الأزمة.



من جهته لفت وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إلى "وجود مشكلة في تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود".



بدوره بيّن وزير التجارة وكالة "سلمان الجميلي" أن "التخصيصيات المالية لا تلبي حاجة الوزارة لسدّ المتطلبات الضرورية".



أما الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق فاعتبر أن عدد المخيمات في مناطق الايواء يكفي لأستقبال وإغاثة النازحين".