القوات العراقية تعلن استعادة "الموصل الجديدة" من داعش

أعلنت القوات العراقية استعادة منطقة "الموصل الجديدة" ورفعَ العلمِ العراقي فوق مبانيها التي تقع في الساحل الأيمن من المدينة.



وتواجه القوات العراقية صعوباتٍ كبيرة لاقتحام مدينة الموصل القديمة، حيث استغل داعش عاصفة ترابية وتساقط الأمطار لشن هجمات بسيارات انتحارية ضد القوات العراقية التي تراجعت عن منطقة باب الطوب إلى حدود المجمّع الحكومي.

هذا وأشارت تقارير عراقية أن أكثر من 60% من الموصل مدمر وأن نحو 80% من البنى التحتية طالها هذا الدمار، كالجسور ومحطات المياه والكهرباء والمستشفيات، فيما أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، لا يزالوان تحت الأنقاض.

