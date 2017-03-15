القوات العراقية تسيطر على الضفة الشرقية لنهر دجلة

في تطورات معركة #الموصل، قال قائد عمليات الموصل، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، إن الجيش العراقي سيطر على قرية الجمالية وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الشرقية لنهر #دجلة في الساحل الأيمن للموصل، وفقا لقناة "الحدث" الأربعاء.

وكشف مسؤول إعلامي في قوات الرد السريع أن القوات أصبحت على بعد 100 متر من الجسر الحديدي وسط الموصل، لكن نيران قناصة #داعش يتمركزون فوق مبانٍ مرتفعة أبطأت تقدمهم، وبهذا تقترب القوات الأمنية من السيطرة على ثالث #جسر من أصل خمسة تصل شرقي الموصل بغربها.

من جهة أخرى، باشرت #ميليشيات_الحشد_الشعبي برسم الطرق تمهيداً للعمليات في المحور الغربي عند تقاطع الحضر وصولاً لخط اللاين في قضاء تلعفر.

وإلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة العراقية #حيدر_العبادي أن قوات الأمن العراقية لقنت داعش دروسا لن ينساها في ديالى والأنبار وصلاح الدين والآن في نينوى.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تكثيف جهود إعادة إعمار المناطق المستعادة من قبضة التنظيم، مبيناً أن حكومته ستركز في القضاء على الفساد بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وكشف عن طرح السعودية فتح أبواب التعاون بصورة مطلقة مع العراق، فيما قام الوفد العراقي بدعوة الرياض للتعاون في إعادة إعمار المناطق المحررة.