العراق.. حرب شوارع على بعد أمتار من جامع النوري الكبير

تحتدم معركة المدينة القديمة في العراق إذا اعلنت القوات العراقية أنها أصبحت على بعد أمتار من جامع النوري الكبير في قلب الموصل.



من جهته اعتبر الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية ان الشرطة اصبحت قاب قوسين من استعادة من جامع النوري ومنارته الحدباء التاريخية ، ثاني اهم الاهداف الاستراتيجية بعد استعادة المباني الحكومية في معركة الموصل.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاحياء القديمة تشهد معارك شوارع ضد عناصر تنظيم داعش الذين يختبؤون في المنازل والأبنية المهدمة.

ومع احتدام المعارك في الموصل اعلنت وزارة المهجرين العراقية ، ارتفاع اعداد النازحين ، الى أكثر من مئة وثلاثة وسبعين الف نازح منذ انطلاق معركة الساحل الأيمن للموصل.



فيما يقدر عدد العالقين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنحو نصف مليون مدني محاصر.



