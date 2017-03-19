بعد شهر على معركة غرب الموصل.. داعش "ينحسر"

أكمل غرب الموصل الشهر الأول من معركته ضد داعش بإحراز تقدم ملحوظ رغم العراقيل المناخية ومفخخات داعش الإنتحارية.

هذا وأعلنت القوات العراقية أمس نجاحها في التقدم نحو جامع النوري بعد معارك شرسة خاضتها ضد تنظيم داعش في محيط الجامع في الموصل.



وباتت القوات العراقية تبعد أمتارا قليلة عن المسجد رغم الصعوبات التي تواجهها في المعركة بسبب ضيق الشوارع وعدم قدرة الآليات العسكرية على دخول هذه المناطق.

ويحظى هذا المسجد بأهمية رمزية لتنظيم داعش المتطرف اذ شهد أول ظهور لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عند إعلانه عن الخلافة المزعومة بعد السيطرة على الموصل.

ومع احتدام المعارك في الموصل اعلنت وزارة المهجرين العراقية ، ارتفاع اعداد النازحين ، الى أكثر من مئة وثلاثة وسبعين الف نازح منذ انطلاق معركة الساحل الأيمن للموصل.



يأتي هذا فيما تقلق المنظمات الأغاثية المحلية والدولية من تفاقم أزمة نازحي غرب الموصل ، حيث يقدر عدد العالقين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنحو نصف مليون مدني محاصر.

