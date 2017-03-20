معارك شرسة في أزقة المدينة القديمة للموصل

تشهد أطراف المدينة القديمة في الجانب الغربي من الموصل بالعراق اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي داعش. وقال قائد عمليات #قادمون_يا_نينوى الفريق عبدالأمير يارالله إن #القوات_العراقية تعمل في منطقة صعبة داخل الجانب الأيمن من المدينة.

وفرضت جغرافية أحياء المدينة القديمة لغرب الموصل واقعا صعبا للمعارك، فالقوات العراقية تخوض بحذر مواجهات شرسة مع عناصر داعش في أزقة المدينة القديمة.

وتشير آخر تطورات المعركة إلى تقدم قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع باتجاه باب الطوب ومنطقتي الكراج وباب الأبيض بالإضافة إلى باب الجديد واقترابها من التوغل داخل المدينة القديمة.

بالتزامن، واصلت القوات العراقية تطهير القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة، وتمكنت من استعادة السيطرة على محطة الوقود ومطحنة الراشدي غرب الساحل الأيمن.

أما جنوبا، فاستعادت قوات مكافحة الإرهاب السيطرة على حيي نابلس واليرموك.