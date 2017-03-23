مجزرة في الموصل.. مقتل 230 مدنيا بغارات على 3 منازل

كشفت وسائل إعلام عراقية أن ثلاثة منازل تعرضت للقصف الجوي في منطقة موصل الجديدة ما أسفر عن مقتل مئتين وثلاثين شخصا غالبيتهم من الاطفال والنساء.



وذكرت وكالة "روداو" الكردية أن عدد القتلى الذين تم إخراجهم من تحت أنقاض أحد المنازل وصل الى مئة وثلاثين، كانوا يتواجدون في ملجأ مشيرة الى مصرع حوالي 100 شخص آخرين غالبيتهم من النساء والاطفال في قصف لمنزلين في الجانب الغربي من مدينة الموصل".

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الأمنية تلقت خلال ساعات الليل استغاثات لإنقاذ مدنيين عالقين تحت حطام ثلاثة منازل في الجانب الغربي من الموصل بعد تعرضه لقصف جوي.

من جانبها أعلنت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، الخميس، أن ما يقدر بنحو 400 ألف عراقي محاصرون في الحي القديم بغرب #مدينة_الموصل العراقية في ظل نقص #الغذاء وتفاقم حالة الذعر نتيجة #القصف.

وأضافت أن الكثير من المدنيين يخشون الهرب بسبب #قناصة #تنظيم_داعش، لكن نحو 157 ألفا وصلوا إلى مركز مؤقت منذ بدأت #الحكومة_العراقية هجومها على غرب الموصل قبل شهر.

وقال برونو جيدو مندوب المفوضية في العراق لمؤتمر صحافي في جنيف متحدثا من المركز المؤقت داخل الموصل: "الأسوأ لم يأت بعد لأن وجود 400 ألف شخص محاصرين في الحي القديم في حالة الذعر والبؤس تلك، ربما يؤدي حتما إلى تفجر الوضع في مكان ما وفي وقت ما لنجد أنفسنا أمام تدفق جديد على نطاق هائل".



