انتشال أكثر من 500 جثة من غربي الموصل

قال المرصد العراقي لحقوق الانسان إن فرق الدفاع المدني والأهالي انتشلوا 500 جثة لمدنيين قتلوا خلال الايام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.

وأضاف المرصد للحدث إن الجثث انتشلت من مناطق موصل الجديدة ووادي العين ورجم حديد وجامع فتحي العلي واليرموك.

وأشار المرصد إلى أن القصف المفرط الذي يعتبره التحالف الدولي حلاً للقضاء على تنظيم داعش، كان السبب وراء مقتل المئات من المدنيين العُزل في الموصل.

من جانب آخر اعلن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أحد قادة قوات جهاز مكافحة الارهاب غرب الموصل، إن قواته استعادت لوحدها السيطرة على 18 حياً في الجانب الغربي للمدينة منذ انطلاق المعارك في فبراير الماضي.

وأضاف الساعدي ان "تنظيم داعش يستخدم المدنيين دروعاً بشرية في الاحياء المتبقية تحت سيطرته في الجانب الغربي، مؤكدا ان اسلوب التنظيم لن يعيق تقدم القوات لاستعادة كامل الساحل الايمن للموصل.

وكانت مصادر عسكرية أكدت ان القوات المشتركة تخطط لاستخدام خطط اخرى في معارك المدينة القديمة حرصا على سلامة المدنيين.

