الجيش الأميركي: قصف الموصل جاء بطلب عراقي

بعد المجزرة التي وقعت الخميس في أحد أحياء الموصل الجديدة، وقتلت عشرات المدنيين جراء غارات نفذتها طائرات التحالف الدولي، أعلن #الجيش_الأميركي، السبت، أن الموقع الذي تم قصفه في #الموصل حيث قتل العشرات تم بناء على طلب عراقي، مؤكدا مسؤوليته عن القصف.

وأكد الجيش الأميركي أنه فتح تحقيقا حول الضربة الجوية التي وقعت في 17 مارس وقتلت وأصابت عشرات المدنيين بالموصل.

وأوضح الجيش أنه قصف بناء على طلب عراقي موقعا بالموصل يعتقد أن عشرات المدنيين سقطوا فيه بين قتيل وجريح.

واعلن #التحالف الدولي أنه فتح تحقيقا في تقارير تحدثت عن مجازر جماعية بحق المدنيين في الموصل جراء غارات نفذها الأسبوع الماضي.



من جهته اشار المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى إن فرق الدفاع المدني والأهالي انتشلوا جثث 500 مدني قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.

كما اعلن مسؤولون عسكريون توقف العمليات في الساحل الايمن في انتظار شن هجوم جديد تراعى فيه قواعد حماية المدنيين.

إلى ذلك، أعربت #الأمم_المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في الموصل.



وأبدت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة عن صدمتها من بيانات حول خسائر فادحة في الأرواح بعد انتشار معلومات حول انتشال فرق الدفاع المدني العراقي والأهالي جثث خمسمئة مدني قتلوا خلال الأيام الماضية بقصف طيران التحالف الدولي.