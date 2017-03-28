العبادي: مجزرة الموصل ادعاءات هدفها إنقاذ داعش

اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن "تعالي الصيحات وادعاءات" استهداف المدنيين هدفها إنقاذ عناصر تنظيم "داعش" في اللحظات الأخيرة ووقف الدعم الدولي للعراق في حربه ضد "الإرهاب، مؤكدا أن النتائج الأولية للتحقيقات حول حادثة الموصل الجديدة خلاف ما اشيع.

وأضاف خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمحللين السياسيين، أن حكومته تقاتل في جبهات متعددة عسكرية واقتصادية، وأنه لن يتراجع مهما بلغت حملات التشويه، وإن هذا النصر لايمكن لأحد ان يحتكره لمصلحته.

هذا وبحث وزير الدفاع العراقي محمود عرفان الحيالي مع رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي آخر التطورات الميدانية للعمليات العسكرية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأكد الطرفان على استمرار العمل والتنسيق حول العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل ، بالاضافة الى توفير متطلبات المعركة لهزيمة التنظيم الارهابي.

واتهم الجانبان تنظيم داعش باستخدام المدنيين كدروع بشرية أمام تقدم القوات العرقية مشددين على الحفاظ على الانجازات التي حققتها القوات العراقية أمام التنظيم الارهابي.

