مجزرة الموصل.. استنكار أممي لسقوط عدد هائل من الضحايا

أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفه لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين غرب الموصل خلال حملة استعادة المدينة معلنا أن أعداد القتلى المدنيين وصل إلى ثلاثمئة وسبعة أشخاص فيما وصل عدد الاصابات الى مئتين وثلاثة وسبعين آخرين منذ السابع عشر منذ فبراير الماضي.

وحثت الأمم المتحدة الأطراف المشاركة في عملية استعادة الموصل على توخي الحيطة خلال الحملة خاصة وأن داعش يستخدم المدنيين في تلك المنطقة دروعا بشرية ودعتهم إلى الانخراط في تحقيقات دقيقة وشفافة للكشف عن أسباب سقوط هذه الأعداد.

ومن جانبه دعا سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي الى عدم التعجل بالحديث عن التفاصيل المتعلقة بمجزرة الموصل الجديدة وترك الامر للجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة البرلمانية المشكلة التى ستعتمد تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية.

واضح الجبوري ان مجلس النواب العراقي يؤكد ان لاحصانة لاي جهة تتسبب عمدا بازهاق ارواح العراقيين وان القضاء سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتسببين ايا كان انتماؤهم.

وجاء حديث الجبوري خلال انعقاد جلسة مجلس النواب الطارئة بخصوص مجزرة الساحل الايمن للموصل بحضور وزيري الدفاع والداخلية العراقيين واكد النائب محمد الكربولي ان لجنة الامن والدفاع النيابية قدمت تقريرا مفصلا عن الحادث.





