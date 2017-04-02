البنتاغون: 229 مدنياً قتلوا في غارات التحالف منذ 2014

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون) في بيان لها أن قرابة 230 مدنياً قتلوا عرضاً في #الضربات_الجوية منذ انطلاق عمليات التحالف ضد تنظيم #داعش قبل نحو ثلاثة أعوام. إلا أن منظمة (إير وورز) المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين أكدت أن الرقم الذي قدمه البنتاغون بعيد كل البعد عن الواقع.

تضارب في أرقام ضحايا #الغارات الجوية التي نفذها التحالف الدولي ضد داعش، بين ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأميركية وقيادة #التحالف الدولي ضد داعش وتقارير منظمات حقوقية.

حيث أفادت قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في بيان لها أن التحالف تسبب بمقتل 229 مدنيا منذ بدء هجومه ضد التنظيم قبل ثلاث سنوات.

وخلال تلك الفترة، شنَّ التحالف أكثر من 42 ألف عملية قصف في سوريا والعراق ضد داعش.

بيان البنتاغون أشار أيضا إلى أن حصيلة القتلى لا تشمل عشرات الضحايا الذين سقطوا بعد سلسلة ضربات للتحالف في شهر مارس في مدينة الموصل فيما بات يعرف بمجزرة الموصل.

يذكر أن غرب الموصل شهد مجزرة أدت لمقتل نحو 200 شخص، بعد استهداف مبنى كان يحتمي به عدد من المدنيين.

وأشار البنتاغون إلى أنه فتح تحقيقاً في تلك الحادثة لمعرف أسباب استهداف ذلك المبنى.

بالإضافة إلى استمرار التحقيق في 43 حادث استهداف مدنيين وقعت في #العراق و #سوريا لتحديد عدد الضحايا والمسؤولية المحتملة للتحالف.

على الجانب الآخر أفادت منظمة (إير وورز) المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين بسقوط أكثر من 2800 مدني في ضربات التحالف الجوية.