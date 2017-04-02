العراق.. مقتل الرجل الثاني في داعش بغارة بالأنبار

أعلنت #القوات_العراقية مقتل من يعتقد أنه الرجل الثاني في #داعش ، بعد أبوبكر #البغدادي ، إثر #غارة جوية استهدفت مقراً للتنظيم المتطرف في قضاء القائم بالأنبار، بينما كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية عن نجاحها في القضاء كذلك على خمسة قادة ميدانيين لداعش غرب #الموصل .

ضربة استخباراتية نفذتها الأجهزة العراقية ضد داعش قضت على عدد من القادة الكبار السلطات العراقية أعلنت مقتل إياد حامد الجميلي الملقب بأبو يحيى والذي يعتقد أنه الرجل الثاني في داعش.

الغارة الجوية التي قصفت مقرا لداعش في قضاء القائم بالأنبار، قضت أيضا على مسؤولين آخرين هما تركي الديلمي الملقب بأبو هاجر المسؤول العسكري لقضاء القائم، وسالم العجمي الملقب بأبو خطاب المسؤول الإداري لداعش في القضاء.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مقتل قياديين بداعش باستهداف مقر للتنظيم في منطقة البعاج غرب الموصل.

والقتلى هم: أحمد ملحم الملقب أبو صالح / سوري الجنسية.

جابر عواد أحمد الملقب أبو سهام / مغربي الجنسية.

أيمن صابر التركماني الملقب أبو اسماعيل / تركي الجنسية.

ماهر نوري أحمد الخاتوني/ عراقي الجنسية.

وفلاح حسون عبدل المتيوتي/ عراقي الجنسية.

يحدث هذا وسط أنباء عن خلافات حادة بين مقاتلي التنظيم المتطرف غرب الموصل، مع تقدم القوات العراقية، بالإضافة لحملة انتقامات وإعدامات في صفوف داعش تستهدف الهاربين من المعارك.