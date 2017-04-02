لماذا منع العراق الأسلحة الثقيلة بالمدينة القديمة؟

أعلن قائد العمليات العسكرية في #الموصل الفريق عبدالأمير #يارالله تجنب قواته القتال المباشر ضد تنظيم #داعش وسط المدينة القديمة، فيما تقدمت قوات #مكافحة_الإرهاب في منطقتين جديدتين وأحبطت #تفجيرات إرهابية أراد التنظيم من خلالها قتل مدنيين احتجزهم داخل مبان.

المعارك في الساحل الغربي لمدينة الموصل تدخل شهرها الثاني والقيادة العراقية تعلل تأخر قواتها في استعادة المدينة القديمة بالحفاظ على المدنيين العالقين هناك.

قائد العمليات العسكرية الفريق عبدالأمير يارالله أشار إلى تجنب قواته القتال المباشر ضد عناصر التنظيم في محيط جامع النوري ومأذنة الحدباء، وعدم استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي حماية للمدنيين والمنازل القديمة.

قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع المكلفتان باستعادة قلب المدينة القديمة سيطرت بحسب العمليات المشتركة على مبانٍ قرب الجامع والمأذنة تشرف على تحركات التنظيم وفكت الحصار عن عشرات العائلات في مناطق الاشتباك.

وبموازاة تلك المعارك البطيئة تقدمت قوات مكافحة الإرهاب في حي اليرموك ومنطقة المطاحن شمال غربي #المدينة_القديمة وكبدت التنظيم خسائر في عدته وعدده.

قائد العمليات الخاصة اللواء معن السعدي أضاف أن قواته أحبطت عمليات إرهابية لداعش في الأحياء التي استعادتها مؤخرا أراد من خلالها التنظيم قتل مدنيين احتجزهم داخل منازل قديمة.