القوات العراقية تستعيد حي اليرموك غرب الموصل

أعلنت القوات العراقية استعادة حي اليرموك من تنظيم داعش بعد معارك عنيفة خاضتها على مدى عشرة أيام كبدت داعش خلالها خسائر كبيرة.

ويعد حي اليرموك أحد أهم معاقل داعش في الموصل اضافة لكونه نقطة انطلاق نحو مركز مدينة الموصل القديمة.

إلى ذلك أعلنت العمليات المشتركة استعادة قوات مكافحة الإرهاب حي اليرموك وتقدمها في الأحياء المجاورة فيما شنت طائرات الهيليكوبتر هجمات ضد تجمعات التنظيم وسط المدينة القديمة.

من جانبه سحب تنظيم داعش وحسب مصادر عسكرية ما تبقى من عناصره ورهائن مدنيين الى منطقة المعامل وحي التنك لإعادة ترتيب دفاعاته

فيما قال قائد العمليات العسكرية الفريق عبدالأمير يارالله أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت أيضا حي المغرب المجاور لليرموك وتقدمت بحيي الآبار والمطاحن القريبين من جامع النوري وغلقت المنافذ أمام تحركات التنظيم.

من جانب آخر أفاد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي بتنفيذ طيران الجيش عددا من الضربات الجوية الدقيقة ضد تجمعات داعش في احياء الموصل القديمة من ضمنها حيي 17 تموز والهرمات قتل خلالها عدد من المتطرفين ودمرت أسلحتهم.

وشنت مروحيات عراقية هجمات ضد تجمعات التنظيم شوهدت بعدها أعمدة الدخان تتعالى في سماء المدينة.

