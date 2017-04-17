العراق.. السجن عام لرئيس ديوان الوقف السني مع وقف التنفيذ

حكمت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال في بغداد على رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ.

وبلغت قيمة مبلغ كفالة رئيس ديوان الوقف السني الوطيد العلاقة مع ايران حسب مسؤولين، مئتي دينار عراقي فقط اي نحو سبعة عشر سنتا اميركيا، أي أقل من ربع دولار.



ولم تذكر المحكمة حيثيات الحكم، لكنها ذكرت في الوثيقة الصادرة والموقعة منها، بانها حكمت على الهميم بالحبس البسيط لسنة واحدة استنادا لاحكام المادة 329 من قانون العقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات.

لكون المدان كبير في السن وموظف مستمر في الخدمة، ولم يسبق الحكم عليه.

الهميم المقرب من نوري المالكي، اثيرت حوله لائحة طويلة من الاتهامات بالفساد وسوء ادارة الوقف السني واستغلال النفوذ وأموال الدولة لمنافع شخصية مع اتهامات اخرى فيما طالب رجال دين وسياسيون من السنة، باقالته من منصبه.

والمادة 329

اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:

1 - يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.

2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.

3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.