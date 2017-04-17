تحقيق أميركي في استخدام داعش للكيماوي بالموصل

أفاد مراسل "الحدث" الاثنين، أن القوات الأميركية بدأت تحقيقا في استخدام داعش للكيماوي في الموصل.

وكانت القوات المشتركة أشارت إلى تعرضها خلال العمليات العسكرية في الساحل الايمن للمدينة الى قصف بمواد كيمياوية من قبل تنظيم داعش.



واوضح البيان انه أثناء تقدم القوات حاول داعش اعاقة القوات الامنية من خلال استخدامه "قذائف معبئة بمواد كيمياوية سامة" لكنها كانت محدودة التأثير واسفرت عن إصابات محدودة تم إخلائها وعلاجها بشكل كامل، ولم تتسبب بمقتل أي عسكري ولَم تؤثر على تقدم القطعات العسكرية.

ودان البيان استخدام مواد سامة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

من جانب آخر أدت الفيضانات غرب الموصل إلى قطع إمدادات الإغاثة وطرق الهروب للمدنيين الفارين من الجزء الذي يسيطر عليه تنظيم داعش.



وجراء الفيضانات خرج عدد من الجسور عن الخدمة ما دفع المئات من المدنيين لعبور النهر في قواربَ صغيرة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة ان الامدادات لم تصل الى مخيمات جنوب الموصل منذ الجمعة الماضية مؤكدين ان المواد الغذائية اصبحت محدودة داخل مخيم حمام العليل.



