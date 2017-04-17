تحقيق أميركي باستخدام داعش للكيماوي في الموصل

أفاد مراسل الحدث في الموصل بأن القوات الأميركية بدأت تحقيقا في استخدام داعش للكيماوي.

وكانت القوات المشتركة أشارت إلى تعرضها خلال العمليات العسكرية في الساحل الايمن للمدينة الى قصف بمواد كيمياوية من قبل تنظيم داعش.

وأوضح البيان أنه أثناء تقدم القوات حاول داعش اعاقة القوات الأمنية من خلال استخدامه "قذائف معبئة بمواد كيمياوية سامة " لكنها كانت محدودة التأثير وأسفرت عن إصابات محدودة تم إخلائها وعلاجها بشكل كامل، ولم تتسبب بمقتل أي عسكري ولَم تؤثر على تقدم القطعات العسكرية.

ودان البيان استخدام مواد سامة داخل مناطق مأهولة بالسكان.