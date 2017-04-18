الأمم المتحدة: محاصرو غرب الموصل عرضة لأسوأ كارثة

حذرت #الأمم_المتحدة، الثلاثاء، من احتمال تحول القتال في المدينة القديمة بالموصل - حيث يتعرض مئات آلاف المدنيين العراقيين للحصار - إلى أسوأ كارثة" خلال الحرب على #المتطرفين.

وقالت ليز جراند منسقة #الأمم_المتحدة للشؤون الإنسانية في #العراق لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "إذا كان هناك حصار ومئات الآلاف ليس لديهم ماء وغذاء فسيكونون في خطر هائل".

وأضافت "قد نواجه كارثة إنسانية ربما ستكون الأسوأ في الصراع بأسره".

وسيطر #تنظيم_داعش على #الموصل، المدينة الأكبر في شمال العراق، عام 2014.

واستعادت القوات العراقية معظم المدينة في عملية عسكرية تشنها بدعم أميركي منذ أكتوبر/تشرين الأول بما يشمل النصف الواقع شرق #نهر_دجلة.