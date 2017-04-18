الأنبار.. هجوم بحزام ناسف يستهدف القوات العراقية

ذكر مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من #الشرطة_العراقية سقطوا بين قتيل وجريح، إثر هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف القوات الأمنية بمحافظة #الأنبار.

وقال المصدر في تصريح صحافي إن "انتحارياً بحزام ناسف فجَّر نفسه بالقرب من نقطة تفتيش لقوات الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بناحية الدولاب التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار". مبيناً أن شرطياً قتل فيما أصيب اثنان آخران بجروح بليغة إثر #الهجوم.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة في موقع الحادث.

وتشهد محافظة الأنبار العديد من الهجمات الانتحارية التي ينفذها مسلحو تنظيم #داعش وتستهدف غالباً القوات الأمنية العراقية.